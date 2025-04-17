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Alcoa в I квартале получила чистую прибыль выше ожиданий рынка

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американская алюминиевая компания Alcoa зафиксировала в первом квартале чистую прибыль, которая превзошла ожидания рынка.

В январе-марте 2025 года чистая прибыль компании составила $548 млн, или $2,08 в расчете на акцию, против убытка в $252 млн, или $1,41 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,15 на акцию.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что чистая прибыль компании составит $443,5 млн, или $1,9 на акцию, скорректированная - $1,67 на бумагу.

Выручка Alcoa в минувшем квартале увеличилась примерно на 30% - до $3,37 млрд. Консенсус-прогноз предусматривал показатель на уровне $3,42 млрд.

Производство глинозема в январе-марте сократилось до 2,36 млн тонн с 2,67 млн тонн годом ранее. Выпуск алюминия увеличился до 564 тысяч тонн с 542 тысяч тонн в первом квартале 2024 года.

Компания по-прежнему ожидает, что производство глинозема в 2025 году уменьшится до 9,5-9,7 млн тонн из-за сокращения переработки на заводе Kwinana, а поставки глинозема останутся на уровне 2024 года и составят 13,1-13,3 млн тонн. По оценкам компании, производство алюминия в 2025 году увеличится до 2,3-2,5 млн тонн. Поставки ожидаются на уровне 2,6-2,8 млн тонн.

С начала 2025 года капитализация Alcoa сократилась на 33,6%, до $6,49 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 потерял 10,3%.

Alcoa США
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