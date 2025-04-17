Совет директоров ТМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров ТМК назначено на 4 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 10 мая.

Дивполитика ТМК привязана к чистой прибыли по МСФО. Компания завершила 2024 год с чистым убытком 27,7 млрд рублей против прибыли 39,4 млрд рублей годом ранее. Решение не выплачивать дивиденды не должно было стать сюрпризом для рынка, писал ранее ИБ "Синара". Даже менеджмент ТМК анонсировал, что компания не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год, отмечали аналитики "Моих инвестиций"

По итогам 2023 года ТМК выплатила дивиденды в размере 9,51 рубля на акцию.

В 2023 году кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль (88,9%) в "Трубной металлургической компании", перерегистрировалась в российскую юрисдикцию: на острове Русский в Приморском крае было зарегистрировано МКОО "ТМК Стил Холдинг".