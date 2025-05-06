"ДжетЛенд Холдинг" получил 114 млн рублей годового чистого убытка по МСФО

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "ДжетЛенд Холдинг" в 2024 году получил 114 млн рублей чистого убытка по МСФО, сказано в отчетности компании.

Сопоставимые данные отчетности за 2023 год в документе не представлены.

В марте 2025 года "ДжетЛенд Холдинг", владеющее краудлендинговой платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, провело IPO на "СПБ бирже". Цена размещения составила 60 рублей за бумагу, всего в рамках IPO компания привлекла 476 млн рублей, рыночная капитализация эмитента составила 6,3 млрд рублей. Free-float составил около 7,6%. Платформа JetLend была включена в реестр инвестиционных платформ ЦБ в декабре 2020 года.

Выручка компании в прошлом году составил 729,5 млн рублей, операционные расходы - 857 млн рублей.

Расходы компании на мотивационную программу в прошлом году составили 116,4 млн рублей.