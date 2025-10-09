Золотодобытчик "Высочайший" консолидировал иркутский проект Красный

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) консолидировал проект Красный в Иркутской области, рассказали "Интерфаксу" представители компании в кулуарах Minex-2025.

Ранее Красный был СП "Высочайшего" с Kopy Goldfields (сейчас - "АГ Майнинг"). По последним раскрытым данным, на август 2022 года, доля "Высочайшего" составляла 63%. Гендиректор "АГ Майнинг" Михаил Дамрин накануне подтвердил, что его компания вышла из проекта.

"Высочайший", как и ранее, оценивает производительность Красного по золоту в 4 тонны и более.

Запасы Красного по категориям C1+C2 по оценке 2024 года составляют 92 тонны золота (авторский подсчет) с содержанием 1,5 г/т, в контуре карьера - 76 тонн. Руды неупорные, прогнозное извлечение - 86%.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России, ведет деятельность в Иркутской области и Якутии.