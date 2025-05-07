Золото дешевеет на 0,75% в ожидании решения ФРС по ставке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Фьючерсы на золото дешевеют в среду на оптимизме по поводу переговоров США и Китая, а также в ожидании итогов майского заседания Федеральной резервной системы США.

К 14:42 по Москве котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex снизились на 0,75% - до $3397 за тройскую унцию.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил 6 мая, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе. Это повышает надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран и снижает спрос на защитные активы, включая золото.

Также рынок ждет решения Федрезерва по ставке, которое будет объявлено в 21:00 по Москве. Аналитики и участники рынка уверены, что регулятор оставит ключевую процентную ставку на уровне 4,25-4,5%, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа смягчить денежно-кредитную политику. Экономисты не ждут от ФРС снижения ставки раньше июля.

Сдерживает падение цен на золото конфликт между Индией и Пакистаном, обострившийся после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов.

ВС Индии нанесли авиаудары по территории Пакистана. Пакистанская армия нанесла ответный удар.