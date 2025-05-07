Поиск

Золото дешевеет на 0,75% в ожидании решения ФРС по ставке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Фьючерсы на золото дешевеют в среду на оптимизме по поводу переговоров США и Китая, а также в ожидании итогов майского заседания Федеральной резервной системы США.

К 14:42 по Москве котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex снизились на 0,75% - до $3397 за тройскую унцию.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил 6 мая, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе. Это повышает надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран и снижает спрос на защитные активы, включая золото.

Также рынок ждет решения Федрезерва по ставке, которое будет объявлено в 21:00 по Москве. Аналитики и участники рынка уверены, что регулятор оставит ключевую процентную ставку на уровне 4,25-4,5%, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа смягчить денежно-кредитную политику. Экономисты не ждут от ФРС снижения ставки раньше июля.

Сдерживает падение цен на золото конфликт между Индией и Пакистаном, обострившийся после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов.

ВС Индии нанесли авиаудары по территории Пакистана. Пакистанская армия нанесла ответный удар.

Comex США Пакистан ФРС Индия Китай Скотт Бессент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Бюджет РФ

Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 3,225 трлн руб., или 1,5% ВВП

Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 3,225 трлн руб., или 1,5% ВВП

ФАС получила ходатайство ООО "Гермес" о приобретении 65,01% в юрлицах гипермаркетов OBI

ФАС получила ходатайство ООО "Гермес" о приобретении 65,01% в юрлицах гипермаркетов OBI

Рассмотрение по существу иска о выводе 150 млрд рублей из "дочки" "Газпрома" начнется 7 мая

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана42 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне149 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6333 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });