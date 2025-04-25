Капзатраты "Интер РАО" в 2025 году оценены в 314,9 млрд рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Капзатраты "Интер РАО" в 2025 г. оцениваются в 314,9 млрд рублей против 127 млрд рублей годом ранее, говорится в проекте годового отчета компании.

Из запланированной на 2025 год суммы 167,7 млрд рублей будет потрачено на новое строительство.

В "Интер РАО" отметили, что на 2025 год придется пик финансирования проектов модернизации и строительства новых энергомощностей. При этом в 2024 году сумма капзатрат оказалась ниже планировавшихся значений из-за снижения объемов авансирования, экономии в ходе реализации проектов, а также переноса поставок ряда оборудования и сроков отдельных работ на 2025 год.

Капзатраты в 2026 году снизятся до 205,9 млрд рублей, в 2027 году составят 99,4 млрд рублей, в 2028 году - 52,6 млрд рублей, в 2029 году - 39,9 млрд рублей.

В 2025-2029 годах "Интер РАО" планирует реализовать 20 проектов модернизации ТЭС общей мощностью 6,9 ГВт.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года был "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.