Поиск

Капзатраты "Интер РАО" в 2025 году оценены в 314,9 млрд рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Капзатраты "Интер РАО" в 2025 г. оцениваются в 314,9 млрд рублей против 127 млрд рублей годом ранее, говорится в проекте годового отчета компании.

Из запланированной на 2025 год суммы 167,7 млрд рублей будет потрачено на новое строительство.

В "Интер РАО" отметили, что на 2025 год придется пик финансирования проектов модернизации и строительства новых энергомощностей. При этом в 2024 году сумма капзатрат оказалась ниже планировавшихся значений из-за снижения объемов авансирования, экономии в ходе реализации проектов, а также переноса поставок ряда оборудования и сроков отдельных работ на 2025 год.

Капзатраты в 2026 году снизятся до 205,9 млрд рублей, в 2027 году составят 99,4 млрд рублей, в 2028 году - 52,6 млрд рублей, в 2029 году - 39,9 млрд рублей.

В 2025-2029 годах "Интер РАО" планирует реализовать 20 проектов модернизации ТЭС общей мощностью 6,9 ГВт.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года был "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Интер РАО Роснефтегаз Россети ФСК ЕЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ к вечеру превысил 3000п по индексу МосБиржи

Вероятность повышения ставки Банка России с марта снизилась

Вероятность повышения ставки Банка России с марта снизилась
Ставка ЦБ РФ

На заседании ЦБ в пятницу сложился широкий консенсус по сохранению ставки

На заседании ЦБ в пятницу сложился широкий консенсус по сохранению ставки
Ставка ЦБ РФ

Банк России скорректировал прогноз по средней ставке на 2025 год до 19,5-21,5%

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6259 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне105 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });