В "Интер РАО" считают стратегию до 2030 года по-прежнему актуальной

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Принятая в 2020 году стратегия "Интер РАО" до 2025 года. с перспективой до 2030 года сохраняет свою актуальность даже в условиях экономической нестабильности и геополитических потрясений, говорится в проекте годового отчета компании.

Показатели 2025 года сформированы на основе пула проектов по состоянию на момент утверждения стратегии в 2020 году. Она сохраняет свою актуальность с учетом текущего и перспективного пула проектов на горизонте её исполнения и обеспечит выполнение амбициозных стратегических целей 2030 года, отмечают в "Интер РАО".

Амбициозные показатели стратегии до 2030 года будут достигнуты с большой вероятностью, рассчитывают в компании.

План "Интер РАО" по EBITDA на 2025 год по-прежнему составляет 210 млрд рублей, к 2030 году - 320 млрд рублей.

"Интер РАО" рассчитывает, что объемы внешнеторговых операций на 2025 год будут не менее 12,2 млрд кВт.ч, к 2030 году - не менее 10,2%.

Целевой ориентир дивидендных выплат на 2025-2030 годы составляет не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

В 2024 году выручка "Интер РАО" по МСФО составила 1 трлн 548,4 млрд рублей (+13,9% к 2023 г.), EBITDA снизилась на 5%, до 173,3 млрд рублей, чистая прибыль составила 147,5 млрд рублей (+8,5%).

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года был "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.