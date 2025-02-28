Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2024 г. выросла на 8,5%, до 147,5 млрд руб.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в 2024 г. выросла на 8,5% по сравнению с 2023 г., до 147,5 млрд руб., сообщила компания.

EBITDA снизилась на 5%, до 173,3 млрд руб.

Выручка составила 1 трлн 548,4 млрд руб. (+13,9%).

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", предполагал выручку на уровне 1 трлн 520,3 млрд руб., EBITDA - 165,5 млрд руб., чистую прибыль - 153,3 млрд руб.

На динамику основных финансовых показателей "Интер РАО" в 2024 г. среди прочего повлияли рост энергопотребления в РФ, реализация крупных инфраструктурных проектов, приобретение энергомашиностроительных активов, перечислили в компании.

Операционные расходы "Интер РАО" в 2024 г. выросли на 16,6%, до 1 трлн 450,3 млрд руб.

Операционная прибыль снизилась на 13,5%, до 108 млрд руб.

Капзатраты составили 115 млрд руб. против 66,9 млрд руб. годом ранее.

Кредиты и займы по итогам 2024 г. снизились на 20%, до 16,5 млрд руб.

На счетах компании на конец 2024 г. хранилось 312,1 млрд руб., еще 211,2 млрд руб. отражены как прочие оборотные активы.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 г. являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.