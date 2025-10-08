ICSG прогнозирует рост производства меди в мире в 2025 году на 3,4%
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - МПроизводство рафинированной меди в мире в 2025 году увеличится примерно на 3,4% - до 28,3 млн тонн, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (ICSG).
Это будет обусловлено продолжающимся расширением производственных мощностей в Китае и запуском новых предприятий в других странах, в первую очередь в Демократической Республике Конго (ДРК), Индии и Индонезии.
В 2026 году, как ожидается, выпуск меди вырастет на 0,9% и составит около 28,6 млн тонн.
Потребление меди в мире в 2025 году, по прогнозам, повысится примерно на 3% - до 28,1 млн тонн, в 2026 году - на 2,1%, до 28,7 млн тонн, считает ICSG.
Спрос в Китае, по прогнозам, вырастет примерно на 3,3% в 2025 году и на 1% в следующем году. На долю КНР приходится около 58% глобального потребления меди.
"Азия по-прежнему будет основным драйвером мирового роста, при этом спрос в других ключевых регионах-потребителях меди останется низким, особенно в ЕС и Японии", - полагают эксперты группы.
"Однако в целом ожидается, что мировое потребление продолжит поддерживаться ростом производственной активности в некоторых ключевых секторах", которые являются крупными конечными потребителями меди, "сохраняющимся спросом в связи с переходом на новые энергоносители, урбанизацией, цифровизацией (центрами обработки данных)", отмечается в отчете.
По итогам 2024 года в мире был зафиксирован профицит меди в размере 71 тысячи тонн. В этом году переизбыток металла на мировом рынке ожидается в объеме около 178 тысяч тонн (чуть ниже апрельского прогноза), тогда как в 2026 году прогнозируется дефицит в размере порядка 150 тысяч тонн (в апреле ожидался профицит в 209 тысяч тонн).
Делая прогнозы, ICSG понимает, что ситуация на мировом рынке может меняться под влиянием многочисленных факторов.
Фактические показатели и прогноз (тысячи тонн):
|Регион:
|Выпуск:
|Потребление:
|2024 г
|2025 г
|2026 г
|2024 г
|2025 г
|2026 г
|Африка
|2765
|3020
|3262
|194
|193
|186
|Северная Америка
|1611
|1645
|1736
|2204
|2277
|2341
|Латинская Америка
|2364
|2374
|2491
|388
|395
|407
|10 стран АСЕАН
|575
|491
|836
|1188
|1245
|1318
|Азия без АСЕАН и СНГ
|15500
|16385
|17139
|19416
|20043
|20417
|Азия-СНГ
|507
|488
|501
|107
|107
|107
|Евросоюз
|2403
|2401
|2559
|2949
|2971
|3011
|остальная Европа
|1242
|1302
|1363
|882
|912
|942
|Океания
|433
|452
|452
|-
|-
|-
|Всего
|27399
|28559
|30337
|27328
|28143
|28729
|С поправками *
|27399
|28321
|28549
|27328
|28143
|28729
|Изм. за год
|3,4%
|3,4%
|0,9%
|2,7%
|3,0%
|2,1%
|Профицит/дефицит
|-
|-
|-
|71
|178
|-150
* - поправки на качество руды и перебои в работе
International Copper Study Group, созданная в 1992 году, является межправительственной организацией, которая служит инструментом для проведения международных дискуссий и сотрудничества по вопросам, связанным с медью. ICSG - это единственный многосторонний институт, занимающийся вопросами производства, потребления и торговли медью. В группу входят 25 государств, включая Россию и Казахстан, а также Евросоюз.