ICSG прогнозирует рост производства меди в мире в 2025 году на 3,4%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - МПроизводство рафинированной меди в мире в 2025 году увеличится примерно на 3,4% - до 28,3 млн тонн, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (ICSG).

Это будет обусловлено продолжающимся расширением производственных мощностей в Китае и запуском новых предприятий в других странах, в первую очередь в Демократической Республике Конго (ДРК), Индии и Индонезии.

В 2026 году, как ожидается, выпуск меди вырастет на 0,9% и составит около 28,6 млн тонн.

Потребление меди в мире в 2025 году, по прогнозам, повысится примерно на 3% - до 28,1 млн тонн, в 2026 году - на 2,1%, до 28,7 млн тонн, считает ICSG.

Спрос в Китае, по прогнозам, вырастет примерно на 3,3% в 2025 году и на 1% в следующем году. На долю КНР приходится около 58% глобального потребления меди.

"Азия по-прежнему будет основным драйвером мирового роста, при этом спрос в других ключевых регионах-потребителях меди останется низким, особенно в ЕС и Японии", - полагают эксперты группы.

"Однако в целом ожидается, что мировое потребление продолжит поддерживаться ростом производственной активности в некоторых ключевых секторах", которые являются крупными конечными потребителями меди, "сохраняющимся спросом в связи с переходом на новые энергоносители, урбанизацией, цифровизацией (центрами обработки данных)", отмечается в отчете.

По итогам 2024 года в мире был зафиксирован профицит меди в размере 71 тысячи тонн. В этом году переизбыток металла на мировом рынке ожидается в объеме около 178 тысяч тонн (чуть ниже апрельского прогноза), тогда как в 2026 году прогнозируется дефицит в размере порядка 150 тысяч тонн (в апреле ожидался профицит в 209 тысяч тонн).

Делая прогнозы, ICSG понимает, что ситуация на мировом рынке может меняться под влиянием многочисленных факторов.

Фактические показатели и прогноз (тысячи тонн):

Регион:Выпуск: Потребление:
2024 г2025 г2026 г2024 г2025 г2026 г
Африка276530203262194193186
Северная Америка161116451736220422772341
Латинская Америка236423742491388395407
10 стран АСЕАН575491836118812451318
Азия без АСЕАН и СНГ155001638517139194162004320417
Азия-СНГ507488501107107107
Евросоюз240324012559294929713011
остальная Европа124213021363882912942
Океания433452452---
Всего273992855930337273282814328729
С поправками *273992832128549273282814328729
Изм. за год3,4%3,4%0,9%2,7%3,0%2,1%
Профицит/дефицит---71178-150

* - поправки на качество руды и перебои в работе

International Copper Study Group, созданная в 1992 году, является межправительственной организацией, которая служит инструментом для проведения международных дискуссий и сотрудничества по вопросам, связанным с медью. ICSG - это единственный многосторонний институт, занимающийся вопросами производства, потребления и торговли медью. В группу входят 25 государств, включая Россию и Казахстан, а также Евросоюз.

ДРК Казахстан ICSG Индия Китай Япония Индонезия
