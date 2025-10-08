ICSG прогнозирует рост производства меди в мире в 2025 году на 3,4%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - МПроизводство рафинированной меди в мире в 2025 году увеличится примерно на 3,4% - до 28,3 млн тонн, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (ICSG).

Это будет обусловлено продолжающимся расширением производственных мощностей в Китае и запуском новых предприятий в других странах, в первую очередь в Демократической Республике Конго (ДРК), Индии и Индонезии.

В 2026 году, как ожидается, выпуск меди вырастет на 0,9% и составит около 28,6 млн тонн.

Потребление меди в мире в 2025 году, по прогнозам, повысится примерно на 3% - до 28,1 млн тонн, в 2026 году - на 2,1%, до 28,7 млн тонн, считает ICSG.

Спрос в Китае, по прогнозам, вырастет примерно на 3,3% в 2025 году и на 1% в следующем году. На долю КНР приходится около 58% глобального потребления меди.

"Азия по-прежнему будет основным драйвером мирового роста, при этом спрос в других ключевых регионах-потребителях меди останется низким, особенно в ЕС и Японии", - полагают эксперты группы.

"Однако в целом ожидается, что мировое потребление продолжит поддерживаться ростом производственной активности в некоторых ключевых секторах", которые являются крупными конечными потребителями меди, "сохраняющимся спросом в связи с переходом на новые энергоносители, урбанизацией, цифровизацией (центрами обработки данных)", отмечается в отчете.

По итогам 2024 года в мире был зафиксирован профицит меди в размере 71 тысячи тонн. В этом году переизбыток металла на мировом рынке ожидается в объеме около 178 тысяч тонн (чуть ниже апрельского прогноза), тогда как в 2026 году прогнозируется дефицит в размере порядка 150 тысяч тонн (в апреле ожидался профицит в 209 тысяч тонн).

Делая прогнозы, ICSG понимает, что ситуация на мировом рынке может меняться под влиянием многочисленных факторов.

Фактические показатели и прогноз (тысячи тонн):

Регион: Выпуск: Потребление: 2024 г 2025 г 2026 г 2024 г 2025 г 2026 г Африка 2765 3020 3262 194 193 186 Северная Америка 1611 1645 1736 2204 2277 2341 Латинская Америка 2364 2374 2491 388 395 407 10 стран АСЕАН 575 491 836 1188 1245 1318 Азия без АСЕАН и СНГ 15500 16385 17139 19416 20043 20417 Азия-СНГ 507 488 501 107 107 107 Евросоюз 2403 2401 2559 2949 2971 3011 остальная Европа 1242 1302 1363 882 912 942 Океания 433 452 452 - - - Всего 27399 28559 30337 27328 28143 28729 С поправками * 27399 28321 28549 27328 28143 28729 Изм. за год 3,4% 3,4% 0,9% 2,7% 3,0% 2,1% Профицит/дефицит - - - 71 178 -150

* - поправки на качество руды и перебои в работе

International Copper Study Group, созданная в 1992 году, является межправительственной организацией, которая служит инструментом для проведения международных дискуссий и сотрудничества по вопросам, связанным с медью. ICSG - это единственный многосторонний институт, занимающийся вопросами производства, потребления и торговли медью. В группу входят 25 государств, включая Россию и Казахстан, а также Евросоюз.