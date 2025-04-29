Банк Wells Fargo анонсировал новую программу buyback на $40 млрд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. анонсировал новую программу обратного выкупа акций на сумму до $40 млрд.

Новая программа начнет действовать после того, как завершится текущая. Wells Fargo объявил buyback на $30 млрд летом 2023 года, не обозначив временных рамок реализации программы.

Количество акций банка в обращении с 2019 года уменьшилось на 22%, отмечается в сообщении.

Совет директоров Wells Fargo также одобрил квартальные дивиденды в размере $0,4 на акцию. Дивиденды будут выплачены 1 июня акционерам из реестра на закрытие рынка 9 мая.