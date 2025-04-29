Девелопер "АПРИ" в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 26%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "АПРИ" по МСФО, приходящаяся на акционеров компании, за 2024 год составила 1,9 млрд рублей, что на 25,9% больше, чем за 2023 год, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась в 3,5 раза, составив 22,96 млрд рублей.

EBITDA составила 7,21 млрд рублей против 3,6 млрд рублей за 2023 год (рост вдвое).

Согласно отчетности, в частности, выручка от продажи жилой и нежилой недвижимости по итогам прошлого года равнялась 21,286 млрд рублей (рост в 3,8 раза к 2023 году), от продажи прав реализации строительных проектов - 1,63 млрд рублей (рост в 1,7 раза).

Как отмечает "АПРИ", опережающий рост выручки связан с повышением строительной готовности проектов группы и увеличением средней стоимости за квадратный метр жилых и нежилых помещений.

"Группа продолжает активную экспансию на новые рынки, придерживаясь стратегии диверсификации. ПАО "АПРИ" развивает несколько крупных региональных проектов: в Ленинградской области, рекреационный проект в Железноводске и крупный проект строительства в Екатеринбурге (974,5 тыс. кв. м)", - говорится в сообщении ПАО.

Компания напоминает, что в 2024 году было сдано 202 тысячи кв. м.

По данным "АПРИ", собственный капитал группы в минувшем году вырос на 66%, отношение чистый долг/EBITDA составило 3,3; отношение чистый долг/собственный капитал - 2,9.

Себестоимость составила 14,451 млрд рублей (рост в 3,9 раза к 2023 году), валовая прибыль - 8,504 млрд рублей (рост в 2,9 раза).

Результат операционной деятельности по итогам 2024 года равнялся 5,686 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2023 году. Чистые финансовые расходы составили 1,845 млрд рублей, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с 2023 годом. Прибыль до налогообложения возросла в 1,9 раза - до 3,841 млрд рублей, чистая прибыль и общий совокупный доход - почти в 1,5 раза, до 2,639 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства на конец 2024 года составили 14,42 млрд рублей против 7,2 млрд рублей на конец 2023 года, краткосрочные обязательства - 38,38 млрд рублей против 21,4 млрд рублей. В структуре краткосрочных обязательств 18,95 млрд рублей, по данным на конец 2024 года, приходится на кредиты и займы, 11,86 млрд рублей -выданные авансы.

В отчетности говорится, что в феврале 2025 года на уставную деятельность, а также для реализации новых проектов и инфраструктуры были заключены кредитные договоры на общую сумму 750 млн рублей (ООО "СЗ "Привилегия Партнерс-3"), в апреле 2025 года был получен кредит в сумме 679,5 млн для строительства многоквартирного жилого дома в микрорайоне "Притяжение" (также ООО СЗ "Привилегия Партнерс-3").

Кроме того, в отчете говорится, что "в 2024 году было принято решение о распределении накопленной прибыли в адрес акционеров группы в совокупном размере 350 млн рублей (до выхода на IPO - ИФ), дивиденды начислены, но фактически не выплачены".

По состоянию на 31 декабря 2024 года, группа состояла из материнской компании и 39 юридических лиц (на начало года - 22 юрлица). Активы, обязательства, выручка и расходы данных компаний включены в отчетность.

"АПРИ" летом 2024 года провел IPO и привлек 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости, в портфеле группы насчитывается 14 проектов, два из них реализованы.

По данным компании, ООО "ОК-Финанс" владеет 89,7% акций девелопера. Еще 10,3% акций находится в свободном обращении.

Согласно ЕГРЮЛ, Тимофей Карабинцев владеет 38,7% "ОК-Финанс", член совета директоров "АПРИ" Александр Букреев - 19,7%, председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян - 16,7%, заместитель генерального директора по экономике и финансам Елена Бугрова - 12,3%, президент девелоперской компании Владимир Савченков - 4,14%, еще 8,4% "ОК-Финанс" принадлежит Артему Иванову.