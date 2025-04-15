Скидки на нефть Urals в середине апреля снизились на $0,3-0,6 за баррель к марту

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals по итогам первых двух недель снизились на $0,3-0,6 за баррель к уровням марта, премии в Китае выросли, свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

За первые две недели апреля цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизилась к средней цене марта на $3,7 за баррель - до $68,8.

При этом цена нефти Urals FOB Primorsk и FOB Novorossiysk по итогам половины апреля снизилась до $53,77 и $55,2 за баррель соответственно.

По сравнению с полным мартом, когда дисконты по этим котировкам к NSD составляли $15,37/б. и $14,25/б, по итогам середины текущего месяца они снизились до $15,04 и $13,6 за баррель соответственно.

По данным Argus, дисконты российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) также упали на $0,3 за баррель - до $2,46 за баррель.

Скидка на другой сорт российской нефти - ESPO (продаваемого из порта Козьмино на востоке страны) - к сорту Dubai по итогам середины апреля выросла на $0,3 за баррель - до $7,82 за баррель.

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) выросла с $1,5 за баррель по итогам марта до $1,8 за баррель по итогам двух недель апреля.