Владельцы бондов ВТБ - физлица смогут досрочно их погасить на фоне присоединения РНКБ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Владельцы облигаций ВТБ получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг после наступления ковенанты, а именно - реорганизации банка в форме присоединения к нему Российского национального коммерческого банка (РНКБ), сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Сообщение о реорганизации ВТБ было опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" 30 апреля. Требования о досрочном погашении облигаций направляются владельцами облигаций - физическими лицами в судебном порядке в течение 30 дней с даты опубликования в журнале.

"Владелец облигаций ВТБ - физическое лицо вправе, с учетом положений ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства по облигациям. Право на досрочное погашение облигаций у их владельцев - юридических лиц не возникает в силу ч. 6 ст. 23.5 федерального закона от 02.12.1990 N395-1 "О банках и банковской деятельности", - отмечается в раскрытии.

По биржевым облигациям досрочное погашение будет производиться по цене, равной 100% от номинала, плюс накопленный купонный доход. По структурным стоимость досрочного погашения может быть меньше номинальной и устанавливается решением о выпуске.

15 апреля общее собрание акционеров ВТБ приняло решение о присоединении РНКБ, который является крупнейшим игроком в Крыму. Завершение интеграции, после которой жители и предприятия Крыма и Севастополя получат доступ ко всей линейке продуктов ВТБ, планируется в июне, сообщали ранее в ВТБ. ВТБ намерен сохранить все 132 офиса продаж в Крыму и более 80% офисов в Краснодарском крае.

РНКБ по итогам 2024 года занимает 25-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 498,3 млрд рублей.

В обращении находится 61 выпуск биржевых облигаций ВТБ, включая инвестиционные, на 342,4 млрд рублей и 719 выпусков классических облигаций, включая субординированные и структурные, на 378,8 млрд рублей. Кроме того, имеется шесть выпусков субординированных и замещающих бондов на $2,8 млрд, четыре выпуска субордов на 359,4 млн евро и 4 выпуска структурных облигаций на 19,2 млн юаней.