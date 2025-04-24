Суд отклонил апелляцию Райффайзенбанка на решение выплатить "Распериа" 2 млрд евро

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Райффайзенбанка на решение суда выплатить МКАО "Распериа" 2,044 млрд евро, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Банк планирует подать кассационную жалобу.

"Апелляционный суд сегодня постановил оставить в силе решение суда первой инстанции об обращении взыскания на денежные средства банка за действия третьих лиц, к которым банк не имеет никакого отношения. Мы не согласны с этим и намерены в кратчайшие сроки подать кассационную жалобу. При этом Райффайзенбанк всегда действует в соответствии с требованиями законодательства, и решение суда будет исполнено в установленные сроки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Райффайзенбанка.

Банк подчеркивает, что полностью готов к реализации этого сценария и располагает значительным объемом ликвидности и капитала.

Так, норматив достаточности капитала на конец первого квартала превышает 50% (при лимите в 8,268%), отмечает банк. "Стресс-тесты показывают, что при любом сценарии этот показатель не опустится ниже 30%, что позволяет банку выполнить норматив с существенным запасом", - заявил банк. Норматив краткосрочной ликвидности превышает 470% (при минимально допустимом уровне в 100%).

"Исполнение решения суда не окажет никакого влияния на операционную деятельность и финансовую устойчивость банка, а также не затронет интересы наших клиентов", - подчеркивает Райффайзенбанк.

Арбитражный суд Калининградской области 21 января 2025 года постановил взыскать со Strabag и его основных акционеров в пользу "Распериа" 2,044 млрд евро. Эти средства могут быть получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка (из нераспределенной прибыли). Суд обязал банк заплатить эту сумму и взамен принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом, отмечала ранее кредитная организация.

Материнская компания Райффайзенбанка - Raiffeisen Bank International AG (RBI) - ранее отмечала, что Райффайзенбанк планирует оспорить это судебное решение. При этом RBI ожидала, что апелляционная жалоба будет отклонена и решение суда окончательно вступит в силу в 2025 году. Группа считает, что средства по иску (2,044 млрд евро) будут выплачены в течение 2025 года.

В связи с январским решением суда Райффайзенбанк создал резерв на 840 млн евро. Он отражает взыскиваемую в отношении "Распериа" сумму за вычетом прогнозных поступлений от принудительного взыскания активов этой компании в Австрии (оцениваются в 1,204 млрд евро). Эти активы представляют собой 28,5 млн акций Strabag, а также дивиденды по ним за 2021-2023 годы и поступления от сокращения доли компании в концерне в марте 2024 года.

В рамках иска "Распериа" суд ранее запретил отчуждать акции Райффайзенбанка. Обеспечительные меры лишают RBI возможности реализовать свои планы и избавиться от доли в российской "дочке".

Сделка, которая расстроилась из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривала, что "Распериа" продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag материнскому RBI в виде дивидендов. Отказ от сделки австрийская группа объяснила тем, что в ходе контактов с органами власти она не смогла получить необходимое одобрение для нее.