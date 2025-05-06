Uber купит контрольную долю в турецкой Trendyol GO за $700 млн

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies , предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, заключила с турецкой Trendyol Group соглашение о покупке 85% службы доставки Trendyol GO примерно за $700 млн.

Как говорится в заявлении, направленном Uber в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, завершение сделки, обусловленное получением необходимых разрешений, планируется во втором полугодии 2025 года.

В 2024 году Trendyol GO выполнила более 200 млн заказов на сумму $2 млрд, что в 1,5 раза превышает показатель предыдущего года, отмечается в заявлении. Ожидается, что сделка будет способствовать росту Uber на рынке Турции.

Trendyol Go - сервис доставки продуктов питания, входящий в структуру Trendyol Group, одной из крупнейших турецких платформ электронной торговли. Контрольная доля в Trendyol Group принадлежит китайскому интернет-гиганту Alibaba Group Holding.

Котировки акций Uber Technologies повышаются на 0,1% на торгах во вторник. С начала года капитализация компании увеличилась на 41,8% - до $178,66 млрд.



