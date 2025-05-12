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Глава CrowdStrike передал в дар акции компании на сумму более $1 млрд

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской CrowdStrike из сферы кибербезопасности Джордж Куртц передал в дар акции своей компании на сумму более $1 млрд, согласно документам, размещенным на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В поданных Куртцем документах получатель не раскрывается, однако, судя по документам четырех трастов, около половины акций были переданы им. Трасты продали основную часть этих бумаг, выручив не менее $1,2 млрд.

Документы Куртца отражают благотворительную деятельность и деятельность в сфере имущественного планирования, сообщили агентству Bloomberg в CrowdStrike.

С сентября 2022 года Куртц также лично продал акции более чем на $200 млн.

C 2022 года его доля прав голоса в компании уменьшилась до 2,5% с 31%.

Состояние Куртца оценивается в $3,2 млрд.

CrowdStrike оказалась в центре скандала в 2024 году, когда из-за сбоя ее программного обеспечения вышли из строя около 8,5 млн компьютеров по всему миру, что привело к проблемам в авиасообщении, работе банков и медицинских учреждений.

SEC США CrowdStrike Джордж Куртц
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