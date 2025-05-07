Словацкий газовый дистрибутор SPP недоволен планом ЕК по отказу от российского газа

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Словацкий газовый дистрибутор SPP не согласился с новым планом Еврокомиссии по прекращению импорта российского газа.

План содержит достаточного анализа последствий предлагаемых мер по прекращению импорта российского природного газа, "что может оказать существенное негативное влияние на конкурентоспособность предпринимательского сектора ЕС", заявила SPP.

Компания напоминает, что поставки российского газа в Евросоюз за последние годы существенно сократились. Европа заместила до 140 млрд куб. м природного газа из России, что составляет более трети потребления ЕС.

"В настоящее время нельзя говорить о зависимости ЕС от российского газа, поскольку это лишь одна из немногих альтернатив обеспечения европейских энергоресурсов, - отмечают словацкие газовики. - Российский природный газ - единственный имеющийся у Европы гибкий источник. Все остальные источники природного газа - Норвегия, Северная Африка, Азербайджан - либо поставляют его на максимуме своих технических возможностей, либо, как в случае с СПГ, не являются гибкими во времени".

"Рассуждения, что мы избавляемся от зависимости от российского газа, не соответствует действительности. А предлагаемая Европейским союзом мера по запрету российского газа приведет к еще большей зависимости - от СПГ. В отличие от трубопроводного газа, СПГ является глобально торгуемым товаром. Поэтому нам приходится бороться за поставки этого товара в условиях более широкой конкуренции, что создает давление на цену. Таким образом, мы снижаем свою конкурентоспособность за счет других частей света", - прокомментировал глава SPP Войтех Ференц.

SPP назвала Центральную Европу наиболее уязвимым регионом из-за отсутствия инфраструктурных мощностей. При отсутствии российских потоков этот регион столкнется с самыми высокими ценами на газ, поскольку ему придется импортировать его из других частей Европы и платить высокие сборы за мощность и транзит. Нехватка газовых ресурсов в регионе отчетливо проявляется уже несколько месяцев, когда газ торгуется на 10-15% дороже, чем в Западной Европе.

"Любые обязательные ограничения на энергоресурсы из России должны основываться на анализе, оценивающем экономические, юридические, технические последствия и последствия безопасности для государств-членов, чтобы предлагаемые меры не нанесли ущерба странам ЕС или их деловым секторам гораздо больше, чем России. Предложения столь фундаментального характера должны учитывать специфику отдельных государств, включая Словацкую Республику и другие страны Центральной и Восточной Европы, для которых природный газ из России может быть более выгодной альтернативой", - заключил Ференц.

SPP напоминает, что осенью 2024 года вместе с партнерами подготовила декларацию о поддержке транспортировки газа через территорию Украины, которую направила президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В ней они указали на риск экономического ущерба и угрозу энергетической безопасности региона. Долгосрочный транзитный контракт ПАО "Газпром" с НАК "Нафтогаз Украины" истек в декабре 2024 года, и украинская сторона отказалась от его продления. "Компания получила краткий ответ на декларацию лишь спустя несколько месяцев", - признает автор инициативы.