Honda сократила годовую чистую прибыль на 25%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Японская Honda Motor Co. в финансовом году, который завершился 31 марта, снизила чистую прибыль на 24,5% - до 835,837 млрд иен ($5,65 млрд), сообщается в ее отчетности.

Операционная прибыль уменьшилась на 12,2% и составила 1,213 трлн иен.

Годовая выручка компании выросла на 6,2% и достигла 21,689 трлн иен. В том числе доходы подразделения по выпуску мотоциклов повысились на 12,6% - до 3,627 трлн иен, автомобильного подразделения - на 4,9%, до 14,467 трлн иен.

Honda за финансовый год продала 3,716 млн автомобилей (снижение на 9,6%) и 20,572 млн мотоциклов (повышение на 9,3%).

Автопроизводитель ожидает, что по итогам текущего фингода, начавшегося 1 апреля, чистая прибыль упадет примерно на 70% (до 250 млрд иен), операционная прибыль - на 59% (до 500 млрд иен), выручка - на 6,4% (до 20,3 трлн иен). В своих расчетах компания исходит из среднего курса 135 иен/$1 по сравнению со 153 иенами в прошлом фингоду.

Honda планирует продать в этом году около 3,62 млн автомобилей и 21,3 млн мотоциклов.

Компания приостановит "примерно на два года" план, объявленный в апреле 2024 года, по созданию производства электромобилей в Канаде.