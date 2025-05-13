Золото подорожало до $3261 за унцию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Фьючерсы на золото дорожают во вторник после резкого снижения накануне, вызванного ослаблением спроса на защитные активы.

К 14:27 по Москве котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились на 1% - до $3261 за тройскую унцию.

Накануне золото подешевело примерно на 3% на новости, что США опустят пошлины на большинство китайских товаров до 30%, а Пекин снизит пошлины на американские товары до 10%. Изменения вступят в силу 14 мая и продлятся 90 дней, сообщил Белый дом.

Кроме того, участники рынка ждут данных об американской инфляции за апрель, которые будут опубликованы во вторник в 15.30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах в прошлом месяце остались на мартовском уровне в 2,4%.