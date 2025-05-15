Cisco увеличила квартальную чистую прибыль на 32%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 32%, выручку - на 11%.

В квартале, который завершился 26 апреля, чистая прибыль компании составила $2,5 млрд против $1,9 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $0,62 с $0,46.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,96 на акцию, что оказалось лучше среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $0,92 на акцию.

Квартальная выручка Cisco увеличилась до $14,1 млрд по сравнению с $12,7 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $14 млрд.

Доходы от продажи оборудования повысились на 15%, сервисная выручка - на 3%.

По прогнозу компании, в четвертом финквартале ее скорректированная прибыль составит $0,96-0,98 на акцию, выручка - $14,5-14,7 млрд (прогноз рынка - $14,5 млрд). Cisco прогнозирует годовую скорректированную прибыль в $3,77-3,79 на акцию, выручку - на уровне $56,5-56,7 млрд.

Компания выплатит дивиденды в $0,41 на акцию за прошедший квартал.