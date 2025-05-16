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Brent остается в плюсе и торгуется у $64,84 за баррель

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером в пятницу.

К 17:53 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,48 %) до $64,84 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,37 (0,6%), до $61,99 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать надежды на нормализацию торговых отношений между Китаем и США. В начале недели нефтяные цены получили сильный импульс к росту на фоне новостей о том, что Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней.

Беспокойство относительно того, что торговая война между крупнейшими экономиками мира приведет к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители оказывало негативное влияние на настроения участников рынка в последние месяцы.

Международное энергетическое агентство накануне символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году. Как сообщается в ежемесячном отчете МЭА, относительно прошлого года спрос вырастет на 741 тысячу баррелей в сутки. В апреле агентство прогнозировало прирост на уровне 726 тысяч б/с.

Brent WTI МЭА США Китай
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