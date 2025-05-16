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Потери бюджета от нелегального табака в 2024 году оценены в 127 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Потери федерального бюджета от продаж нелегальной табачной продукции в 2024 году составили 127 млрд рублей.

Как сообщается в пресс-релизе Ассоциации малоформатной торговли, такая оценка прозвучала на круглом столе "Нелегальный оборот табачной и никотинсодержащей продукции в Омской области, Сибири и России".

По данным АНО "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции", в Омской области, которая входит в десятку антилидеров по доле нелегального оборота табака, нелегальной является каждая пятая сигарета (19,3%), что почти в два раза больше, чем в среднем по стране (11,4%). В Алтайском крае этот показатель равен 10,2%. в Тюменской области - 8,1%, в Новосибирской области - 4,4%.

Как сообщала Счетная палата, в 2024 году объем акцизов, поступивших в бюджет от отечественной табачной продукции, составил 826 млрд 695,3 млн рублей, что на 14,1% больше, чем в 2023 году (724 млрд 778,4 млн рублей).

Как было заявлено на круглом столе, исправить ситуацию на табачном рынке могут две меры, которые эксперты предлагают не первый год - перераспределение части табачных акцизов в региональные бюджеты и приведение акцизов в соответствие с уровнем стран ЕАЭС.

"Расщепление акцизов (на федеральный и региональные бюджеты - ИФ) могло бы мотивировать субъекты к борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции. Это давно поддерживает и Госдума, и Совет Федерации", - заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, слова которого приведены в пресс-релизе.

Говоря о необходимости гармонизации ставок акциза со странами ЕАЭС, менеджер по работе с органами государственной власти JTI России Роман Трошкин заявил, что принятое соглашение в этой сфере не является действенным, так как оставляет коридор отклонения ставок в 40%.

Кроме того, по словам эксперта, эффективная борьба с нелегальной табачной и никотинсодержащей продукцией невозможна без проактивной позиции контрольно-надзорных и правоохранительных органов, включая тщательный контроль за оборотом товаров и оперативное реагирование на нарушения.

Артем Кирьянов Госдума Счетная палата Совет Федерации JTI Роман Трошкин
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