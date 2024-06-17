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НЛМК сообщил о работе в штатном режиме после атаки беспилотников

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" (основная производственная площадка группы НЛМК) работает в штатном режиме после атаки беспилотников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"17 июня на территории предприятия, выпускающего исключительно продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилет четырех БПЛА (...) Никто из сотрудников не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме", - сказал представитель НЛМК.

С начала года предприятие подверглось четырем атакам, в которых было задействовано суммарно 10 беспилотников, направленных на производственные сооружения, уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, в феврале этого года на площадке НЛМК произошло возгорание в одном из цехов. "По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата", - заявлял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат
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