НЛМК сообщил о работе в штатном режиме после атаки беспилотников

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" (основная производственная площадка группы НЛМК) работает в штатном режиме после атаки беспилотников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"17 июня на территории предприятия, выпускающего исключительно продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилет четырех БПЛА (...) Никто из сотрудников не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме", - сказал представитель НЛМК.

С начала года предприятие подверглось четырем атакам, в которых было задействовано суммарно 10 беспилотников, направленных на производственные сооружения, уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, в феврале этого года на площадке НЛМК произошло возгорание в одном из цехов. "По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата", - заявлял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.