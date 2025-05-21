Brent подорожала до $66,43 за баррель

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть заметно растут утром в среду на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

К 8:07 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,05 (1,61%) до $66,43 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,16 (0,2%), до $65,38 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,07 (1,72%), до $63,1 за баррель. Предыдущую сессию эти контракты завершили на отметке $62,03 за баррель.

США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. На это указывают перехваченные сообщения Израиля и наблюдения за передвижениями израильских военных. Собеседники телеканала отмечают, что пока неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение о возможном ударе.

"Подобная эскалация поставит под угрозу поставки нефти не только из Ирана, но и из значительной части этого региона", - отмечают аналитики ING.

Существуют опасения, что Иран может принять ответные меры, перекрыв движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив в Персидском заливе, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты экспортируют нефть и топливо.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,5 млн баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 4,29 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,85 млн баррелей.