Поиск

Brent подорожала до $66,43 за баррель

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть заметно растут утром в среду на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

К 8:07 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,05 (1,61%) до $66,43 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,16 (0,2%), до $65,38 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,07 (1,72%), до $63,1 за баррель. Предыдущую сессию эти контракты завершили на отметке $62,03 за баррель.

США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. На это указывают перехваченные сообщения Израиля и наблюдения за передвижениями израильских военных. Собеседники телеканала отмечают, что пока неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение о возможном ударе.

"Подобная эскалация поставит под угрозу поставки нефти не только из Ирана, но и из значительной части этого региона", - отмечают аналитики ING.

Существуют опасения, что Иран может принять ответные меры, перекрыв движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив в Персидском заливе, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты экспортируют нефть и топливо.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,5 млн баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 4,29 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,85 млн баррелей.

Brent API WTI Израиль Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индексы США снизились, S&P 500 опустился впервые за семь торгов

Индексы США снизились, S&P 500 опустился впервые за семь торгов

Импорт Китаем нефти из Саудовской Аравии в апреле упал к марту на треть

В ЦБ подтвердили продление режима репатриации валютной выручки

Инфляция в России

Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4%

Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4%

В России спрос на аренду изб и теремов вырос за год в 2,5 раза

В России спрос на аренду изб и теремов вырос за год в 2,5 раза

"Магнит" приобрел 81,55% "Азбуки вкуса"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2265 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });