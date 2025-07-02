Германия не планирует покупать долю в оборонном подразделении Thyssenkrupp

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа Thyssenkrupp планирует выделить оборонное подразделение Marine Systems (TKMS) в конце этого года, при этом правительство Германии сейчас не планирует приобретать долю в нем, пишет Handelsblatt.

По данным источников газеты в правительственных кругах, несмотря на призывы профсоюзных лидеров, правительство и соответствующие министерства приняли решение не настаивать на госучастии в капитале выделяемой компании.

Ранее Thyssenkrupp заявляла, что участие правительства не является предварительным условием для продажи TKMS. Необходимость наличия госдоли для защиты национальных интересов Германии отсутствует, поскольку государство либо является клиентом компании, либо должна одобрять продажу военного оборудования в другие страны.

При этом правительство, как ожидается, будет иметь право выбора, если стратегический инвестор захочет купить TKMS, хотя этого не ожидается, пишет Handelsblatt.

Акционеры Thyssenkrupp проголосуют за план по выделению 49% акций TKMS на внеочередном общем собрании 8 августа.

TKMS производит корабли и подводные лодки, а также поставляет электронику для флота.

Котировки акций Thyssenkrupp взлетели на 7,5% на торгах в среду. С начала текущего года капитализация компании выросла в 2,3 раза (до 5,3 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 19,4%.