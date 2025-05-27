Вице-премьер Патрушев призвал Минсельхоз "внимательно контролировать" ситуацию в пищепроме

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Патрушев попросил Минсельхоз внимательно контролировать ситуацию в пищевой отрасли, назвав снижение производства в ней "очень плохой тенденцией".

"По итогам 2024 года индекс производства пищевой продукции составил 103,5%, напитков - более 109%. Однако в 2025 году мы видим отрицательную динамику. Это очень плохая тенденция", - сказал он на заседании коллегии Минсельхоза.

По его словам, эта тенденция "обусловлена, в первую очередь, ростом оборотных затрат из-за текущей ключевой ставки".

"И я прошу Минсельхоз внимательно контролировать развитие ситуации. Ведь, как и другие направления АПК, переработка должна держать курс на рост производства, - сказал он. - А это именно та продукция, которую каждый день видят на полках магазинов. Очень важно, чтобы товары были представлены в достаточно объеме и в широком ассортименте".

По данным Росстата, производство продуктов питания в январе-марте этого года снизилось на 0,7%, в марте в годовом выражении - на 0,7%. Производство напитков - на 6,8% и 8,1% соответственно.