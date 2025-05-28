Компании из ОАЭ предложили купить российские активы UniCredit с дисконтом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Три компании из Объединенных Арабских Эмиратов предложили Казначейству Италии купить с большим дисконтом российские "дочки" группы UniCredit, сообщает Reuters со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства.

В соответствии с этим планом базирующиеся в Дубае Asas Capital и Mada Capital создадут специализированную компанию и объединятся с инвестиционной фирмой Inweasta, которая уже работает в России.

Как отмечает агентство, участие Inweasta поможет упростить любую сделку, поскольку она специализируется, в частности, на разрешении трансграничных споров. В прошлом году она приобрела российский страховой бизнес чешской группы PPF - PPF Life Insurance LLC, получив одобрение Центрального банка и правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Группа Inweasta была учреждена в 2022 году бывшим руководителем компании "А1" Андреем Елинсоном. Она реализует свои проекты более чем в 12 странах и управляет активами на сумму более $1 млрд.

"Inweasta содействует получению всех необходимых разрешений регулирующих органов и документации по сделке в России", - говорится в документе, на который ссылается Reuters.

Для того, чтобы западные компании могли выйти из российских активов, необходимы указ президента России и разрешение Банка России. Консорциум из ОАЭ предлагает приобрести российский бизнес UniCredit со скидкой в 60% от рыночной стоимости, говорится в документе.

Asas, Mada и Inweasta пока не ответили на запрос Reuters.

UniCredit последовательно сокращает объем операций российского бизнеса, несмотря на то, что оспорил в Европейском суде более строгие сроки выхода из России, установленные Европейским центральным банком. Давление на группу оказывает и правительство Италии, которое потребовало от UniCredit уйти из России в рамках выполнения условий, необходимых для сделки по приобретению конкурирующего Banco BPM.

Российский дочерний банк UniCredit - Юникредит банк по итогам первого квартала 2025 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Чистая прибыль банка в 2024 году составила 40,8 млрд рублей, снизившись на 30%. Собственный капитал банка по РСБУ на 1 апреля 2025 года составлял 331,5 млрд рублей.

Помимо дочернего банка у UniCredit в России также работает лизинговая "дочка".