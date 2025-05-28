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Министры ОПЕК+ начали полноформатную встречу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министры стран-участниц ОПЕК+ начали полноформатную встречу, за полчаса до нее прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который обычно рассматривает ситуацию на рынке, следит за исполнением соглашения и может дать рекомендацию об изменении уровней добычи, сообщил "Интерфаксу" представитель одной из делегаций.

Несколько источников агентства отметили, что пока никаких рекомендаций со стороны JMMC не прозвучало.

JMMC ОПЕК+
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