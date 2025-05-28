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Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения

Следующая встреча – 30 ноября

Министры ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министры стран-участниц ОПЕК+ по итогам 39-й встречи подтвердили ранее принятые решения, в том числе касающиеся уровней добычи нефти до конца 2026 года, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

Кроме того, участники совещания подтвердили рамки декларации о сотрудничестве (DoC), а также мандат министерского комитета альянса (JMMC) на изучение условий мирового рынка нефти и уровней ее добычи участниками сделки. Комитет будет собираться раз в два месяца и в случае необходимости имеет право потребовать проведения министерской встречи ОПЕК+.

В коммюнике также отмечена "исключительная важность соблюдения сделки в полном соответствии с учетом механизма компенсаций".

Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 30 ноября.


ОПЕК
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