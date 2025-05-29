Фьючерсы на фондовые индексы США растут, акции Nvidia дорожают на 5%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы растут в четверг, трейдеры позитивно реагируют на решение федерального суда США по вопросам международной торговли признать незаконными введенные президентом страны Дональдом Трампом глобальные внешнеторговые пошлины.

Коллегия из трех судей поддержала ряд исков, утверждавших, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания введения импортных пошлин. Ожидается, что Белый дом будет обжаловать это судебное решение.

"Тарифная драма не окончена, - сказал CNBC Адам Крисафулли из Vital Knowledge. - У Трампа есть и другие законные пути для проведения агрессивной торговой политики, и инвесторы ждут, что он их использует".

Поддержку рынку в четверг также оказывает сильная отчетность Nvidia Corp. Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2026 фингода, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Бумаги компании прибавляют в цене 5,3% на предварительных торгах.

"Отчет Nvidia важен не только для самой компании, но и для всего фондового рынка, - говорит главный инвестиционный директор Main Street Research Джеймс Деммерт. - Он может в целом вернуть инвесторам оптимизм и помочь им переключить внимание на потенциал ИИ с новостей из Вашингтона о пошлинах и налогах".

Статданные показали более резкий, чем ожидалось, рост числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 14 тысяч - до 240 тысяч, сообщило Министерство труда. По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 226 тысяч, а не 227 тысяч, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 230 тыс., по данным Trading Economics.

Минторговли США пересмотрело оценку снижения американской экономики в первом квартале 2025 года до 0,2% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 0,3%. Эксперты не ожидали пересмотра динамики ВВП.

Бумаги HP Inc. дешевеют на 8,5% на предварительных торгах. Компания увеличила выручку во втором финквартале на 3,3%, однако ее чистая прибыль упала на 33,1%. HP объявила о намерении поднять цены на некоторые продукты и ускорить перенос производства из Китая в связи с тарифным давлением. Глава HP Энрике Лорес отметил, что пошлины, введенные США, "оказались выше и затронули больше стран", чем ожидали в компании.

Стоимость бумаг Salesforce Inc. снизилась на 1,4%, несмотря на то, что поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами улучшил годовой прогноз выручки. В первом квартале этот показатель вырос на 8% и превзошел ожидания рынка.

Значение июньского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 по данным на 15:50 по Москве в четверг увеличилось на 0,74%, до 5946,5 пункта. Котировка июньского контракта E-mini на индекс Dow Jones поднялась к этому времени на 0,19%, до 42251 пункта. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на июнь вырос на 1,23%, до 21641,75 пункта.