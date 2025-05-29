Telegram разместил конвертируемые облигации на $1,7 млрд
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram разместил пятилетние конвертируемые облигации на $1,7 млрд, сообщает Bloomberg.
Компания направит $955 млн из этих средств на погашение долговых обязательств, срок обращения которых истекает в 2026 году.
Бумаги были размещены со ставкой купона в 9%, что на 200 базисных пунктов выше ставки по предыдущему выпуску бондов, проданных в 2021 году, отмечает агентство. Тогда объем размещения составил $2,35 млрд.
Новый выпуск облигаций даст инвесторам возможность конвертировать бонды в акции Telegram с дисконтом в 20% в случае выхода мессенджера в будущем на IPO.
Расчеты по сделке, как ожидается, завершатся 5 июня.
Размещение привлекло интерес как действующих держателей облигаций Telegram, включая BlackRock Inc. и Mubadala (суверенный фонд правительства Абу-Даби), так и новых инвесторов, в том числе хедж-фонд Citadel, сообщала накануне газета The Wall Street Journal.
Мессенджер, число активных пользователей которого превышает 1 млрд, впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году, увеличив выручку в четыре раза.
Как сообщалось, в прошлом году власти Франции предъявили основателю Telegram Павлу Дурову обвинения в непротиводействии распространению преступного контента через мессенджер.