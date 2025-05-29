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Telegram разместил конвертируемые облигации на $1,7 млрд

Telegram разместил конвертируемые облигации на $1,7 млрд
Фото: "Интерфакс"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram разместил пятилетние конвертируемые облигации на $1,7 млрд, сообщает Bloomberg.

Компания направит $955 млн из этих средств на погашение долговых обязательств, срок обращения которых истекает в 2026 году.

Бумаги были размещены со ставкой купона в 9%, что на 200 базисных пунктов выше ставки по предыдущему выпуску бондов, проданных в 2021 году, отмечает агентство. Тогда объем размещения составил $2,35 млрд.

Новый выпуск облигаций даст инвесторам возможность конвертировать бонды в акции Telegram с дисконтом в 20% в случае выхода мессенджера в будущем на IPO.

Расчеты по сделке, как ожидается, завершатся 5 июня.

Размещение привлекло интерес как действующих держателей облигаций Telegram, включая BlackRock Inc. и Mubadala (суверенный фонд правительства Абу-Даби), так и новых инвесторов, в том числе хедж-фонд Citadel, сообщала накануне газета The Wall Street Journal.

Мессенджер, число активных пользователей которого превышает 1 млрд, впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году, увеличив выручку в четыре раза.

Как сообщалось, в прошлом году власти Франции предъявили основателю Telegram Павлу Дурову обвинения в непротиводействии распространению преступного контента через мессенджер.

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