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Минсельхоз планирует разработать механизм определения квоты на экспорт риса с 2026 года

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует разработать механизм определения квоты на экспорт риса с 2026 года, сообщил начальник отдела товаропроводящей инфраструктуры департамента регулирования рынков АПК министерства Сергей Смирнов в ходе Всероссийского зернового форума в четверг.

"С 2026 года, мы надеемся, что будет понятный и прозрачный механизм установления объема квоты на каждый очередной год. Объем квоты будет рассчитываться как 60% от разницы между реальным валовым сбором риса в каждом конкретном году и объемом в 1,1 млн тонн - этот объем необходим для обеспечения потребности внутреннего рынка", - сказал он.

По его словам, действующий в настоящее время запрет на экспорт риса является "чувствительной темой для экспортеров". "Каждые полгода мы продляем запрет и текущая мера заканчивается 30 июня этого года", - напомнил он.

Как сообщалось, эта мера будет продлена в очередной раз - до конца 2025 года, она будет распространяться на рис-сырец. Минсельхоз уже подготовил проект соответствующего постановления правительства, который размещен на сайте regulation.gov.ru.

В отношении рисовой крупы и шелушеного риса предлагается ввести тарифную квоту на вывоз за пределы ЕАЭС в объеме 50 тыс. тонн. Внутриквотную ставку вывозной таможенной пошлины предлагается установить в размере 0%, внеквотную - 50%. Это предложение Минсельхоза было поддержано на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле в апреле. Квота также будет рассчитана до конца 2025 года.

По данным Росстата, в 2024 году урожай риса в РФ составил рекордные 1,259 млн тонн против 1,073 млн тонн годом ранее.

Как сообщалось, РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основной регион-производитель риса в РФ), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в 2022 году до 920,1 тыс. тонн. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Он действовал по 31 декабря 2022 года, затем продлевался каждые полгода. В настоящее время он действует по 30 июня 2025 года.

Минсельхоз
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