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В Казахстане три ТЭЦ могут построить фирмы из КНР и Южной Кореи вместо России

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Строительством трех ТЭЦ в Казахстане могут заняться компании из КНР и Южной Кореи, в данный момент ведутся переговоры со всеми потенциальными подрядчиками, сообщил замминистра энергетики Казахстана Бакытжан Ильяс на встрече с гражданами в Астане..

"По линии "Самрук-Энерго" переговоры ведутся (по вопросу строительства трех ТЭЦ - ИФ). Также ведутся переговоры с другими потенциальными застройщиками, потенциальными строителями энергетических объектов, которые будут соответствовать экологическим требованиям и современным стандартам энергоэффективности. Это могут быть энергетические компании из Китая, Кореи. Есть несколько вариантов", - сказал Ильяс в ходе встречи в среду с гражданами в Астане.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует построить совместно с Россией три ТЭЦ в трех городах: Семее (360 МВт), Усть-Каменогорске (360 МВт) и Кокшетау (мощностью 240 МВт). Позже акимат Акмолинской области заявил, что решил перенести место строительства новой угольной ТЭЦ из Кокшетау в Зерендинский район.

К реализации проектов планировалось привлечь российское ПАО "Интер РАО" в качестве генерального подрядчика, основные виды работ будут выполнять подрядные организации. Отрабатывается механизм финансирования этих проектов. В Минэнерго Казахстана отмечали, что основной сценарий финансирования - это заем правительства России с субсидированием.

Однако, как сказал в мае вице-премьер Казахстана Роман Скляр, возникла проблема с получением льготного экспортного финансирования на оборудование, которое будет использоваться для строительства и работы ТЭЦ. Он заявил, что Казахстан будет искать новых инвесторов, если российская сторона не сможет выделить деньги для поставки оборудования.

Предполагалось, что Скляр обсудит этот вопрос с вице-премьером Александром Новаком на полях Петербургского экономического форума в конце июня 2025 года.

Интер РАО Казахстан Минэнерго Китай Южная Корея Роман Скляр Бакытжан Ильяс
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