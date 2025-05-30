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РСХБ и ЦБ изучают возможность использования криптовалют для расчетов при торговле зерном

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) рассматривает возможность использования криптовалют для расчетов при торговле зерном, говорится в сообщении кредитной организации.

"Мы считаем, что криптовалюты могут быть удобным альтернативным инструментом, и в настоящий момент мы совместно с Банком России и всеми заинтересованными сторонами прорабатываем возможность использования криптовалютных инструментов для расчетов при торговле зерном", - сказала первый зампред правления РСХБ Ирина Жачкина, слова которой приводит пресс-служба.

Банк России 28 мая сообщил, что финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Ключевое условие - такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.

После заявления регулятора Московская биржа сообщила о запуске торгов фьючерсом на криптовалюту, которые начнутся 4 июня. "СПБ биржа" также заявила о планах запуска торгов фьючерсами с привязкой к стоимости криптовалют. Сбербанк проинформировал, что готовит структурные облигации, доходность которых привязана к ценовой динамике криптовалют. Т-Банк и Альфа-банк запустили цифровые финансовые активы на криптовалюты.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам первого квартала 2025 года РСХБ занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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