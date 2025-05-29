Альфа-банк выпустил ЦФА на Bitcoin и Ethereum

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Альфа-банк открыл сбор заявок на цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к стоимости двух криптовалют: Bitcoin и Ethereum, говорится в сообщении кредитной организации.

Базовым активом выступают биржевые фонды на эти криптовалюты, iShares Bitcoin Trust ETF и iShares Ethereum Trust ETF соответственно. Доход инвестора будет зависеть от изменения цены криптовалюты.

Каждый актив номиналом 1000 рублей, срок обращения - один месяц.

ЦФА доступны только квалифицированным инвесторам.

В планах Альфа-банка - запуск линейки продуктов ЦФА на базе криптовалют, говорится в сообщении.

Банк России в среду сообщил, что финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Ключевое условие - такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.

После заявления регулятора Московская биржа сообщила, что в июне этого года планирует запуск на срочном рынке расчетного фьючерса, базовый актив которого привязан к стоимости биткойна. "СПБ биржа" также заявила о планах запуска торгов фьючерсами с привязкой к стоимости криптовалют. Сбербанк объявил, что готовит структурные облигации, доходность которых привязана к ценовой динамике криптовалют.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ содержится 15 участников. Платформа Альфа-банка, А-Токен,была включена в реестр в феврале 2023 года.