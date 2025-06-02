Sanofi купит американскую Blueprint Medicines за $9,5 млрд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi покупает американского разработчика препаратов от редких аутоиммунных заболеваний Blueprint Medicines за сумму до $9,5 млрд, сообщила Sanofi.

Sanofi выплатит около $9,1 млрд при закрытии сделки, которое ожидается в третьем квартале, и еще до примерно $400 млн при достижении определенных целей.

В рамках сделки французская компания в числе прочего получит права на Ayvakit - единственный одобренный препарат от продвинутого и вялотекущего системного мастоцитоза.