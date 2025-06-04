Надбавка за системную значимость для Сбербанка может вырасти до 2,5%

Банк учтет это в новой стратегии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Надбавка к нормативу достаточности капитала Сбербанка после обновления методики определения системно значимых кредитных организаций (СЗКО) может вырасти с 1% до 2,5%, банк учтет это при подготовке новой трехлетней стратегии (2027-2029 годы), сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финдиректор банка Тарас Скворцов в кулуарах ЦИПР-2025.

"Мы оценили те предложения по методике, которые сейчас ЦБ обнародовал. По большинству параметров, конечно, мы попадаем в максимальную группу. И сейчас это (надбавка - ИФ) 2,5%", - сказал он.

ЦБ в мае представил новую методику определения СЗКО, которая будет в том числе учитывать количество клиентов, развитие экосистем и значимость на рынке платежных услуг. Крупнейшие банки будут распределяться по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала - от 0,5% до 2,5% в зависимости от масштаба бизнеса. Сейчас СЗКО не делятся на группы, для них действует единая надбавка в размере 1%. Определять системно значимые кредитные организации по новой методике ЦБ планирует начать в 2027 году, а с 2028 года регулятор запустит график постепенного выхода на установленный уровень надбавок.

Сбер также посчитал, на сколько в целом для всех СЗКО вырастет надбавка по новой методике. "С учетом веса банков в банковской системе, если взвесить, получится где-то с 1% до 2% увеличения. Это, конечно, большая нагрузка", - подчеркнул Скворцов.

"Конечно, мы будем учитывать в своих планах при разработке следующей стратегии эти новые значения, надбавки за системную значимость. Как это повлияет, будем смотреть. Все зависит в том числе от того, как себя будет чувствовать экономика все эти годы", - добавил он.

Финдиректор напомнил, что у Сбера один из самых высоких уровней достаточности капитала в секторе. "Если брать в среднем, то, несмотря на вот это большое значение надбавки (2,5% - ИФ), все-таки давление на нас будет меньше, чем на ряд других СЗКО", - предположил Скворцов.

По его мнению, изменение методики определения системно значимых банков продиктовано временем.

"ЦБ правильно делает, что более сложную, с одной стороны, с другой стороны, более обоснованную методику формирует на замену действующей. Но по ряду показателей, конечно, есть у нас предложения, мы их с коллегами обсудим", - отметил финдиректор. В целом он предположил, что эти уточнения вряд ли значимо скажутся на надбавке для Сбера.