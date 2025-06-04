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Ставки по ипотеке в США снизились впервые за четыре недели

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился на 6 базисных пунктов на прошлой неделе, снижение было зафиксировано впервые за четыре недели, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тысячи на неделе, завершившейся 30 мая, составила 6,92% годовых против 6,98% неделей ранее.

Годом ранее ставки по ипотеке составляли 7,07%.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю сократилось на 3,9% после снижения на 1,2% неделей ранее. Заявки на покупку нового дома, а также заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки упали на 4%.

США MBA
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