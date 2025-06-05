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"Эйч энд Эн" увеличил выпуск современной молочной продукции на 27%, традиционной - на 14%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Компания "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition, объединяет бывшие активы ушедшей из России Danone) в 2024 году увеличила производство современной молочной продукции (йогурты, биолакты, творожные десерты и др.) на 27% в объемах и стоимости, сообщает компания.

Об этом вице-президент "Эйч энд Эн" по продажам Мария Петрова сообщила, выступая на пленарной сессии Недели российского ритейла.

Рост в категории традиционной молочной продукции составил 14% и 18% в натуральном и стоимостном выражении соответственно.

Как подчеркнула Петрова, "Эйч энд Эн" сохраняет лидерские позиции в категориях свежих молочных продуктов и напитков на растительной основе. Рост производства особенно важен, так как молочная категория стала №1 в потребительской корзине, ранее это было мясо, сказала она.

"Мы видим, как меняются запросы покупателей и ритейла, и готовы оперативно реагировать на эти изменения", - заявила Петрова, отметив при этом значение гибкой логистики и совместных с ритейлом акций.

По ее словам, компания "работает над тем, чтобы не перекладывать рост стоимости сырья и производственных затрат на плечи потребителя". В результате за последние полтора года "разбег" между темпами роста объемов производства и темпами роста стоимости в молочной категории в целом по отрасли был двузначный, в компании - однозначный. "То есть мы действительно стимулировали рост объема производства и восстанавливали потребление", - сказала вице-президент.

В мае 2024 года французская Danone, работавшая в России с 1992 по 2023 годы, закрыла сделку по продаже своего российского бизнеса компании "Вамин Р" (Татарстан). В сентябре 2023 года "Данон Россия" была переименована в "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition). Продукция компании (бренды "Простоквашино", "Актибио", Actimuno, "Растишка", "Даниссимо" и др.) производится на 12 заводах.

В 2024 году компания увеличила выручку на 21,6%, до более 140 млрд рублей, производство продукции - на 20,6%, почти до 950 тыс. тонн.

В стоимостном выражении доля рынка компании в 2024 году составила 13,2% (данные национального ритейл-аудита NielsenIQ).

Danone Данон Россия Эйч энд Эн Мария Петрова
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