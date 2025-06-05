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Лагард заявила, что ЕЦБ приближается к окончанию цикла снижения ставок

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк приблизился к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики после очередного снижения ставок, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам июньского заседания.

ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. За последний год они были снижены восемь раз. Ставка по депозитам теперь составляет 2%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

Большинство членов руководства регулятора считает, что ставка по депозитам в районе 2% соответствует нейтральному уровню денежно-кредитной политики, то есть такому, который не ограничивает, но и не стимулирует экономическую активность в еврозоне.

"Мы приближаемся к концу цикла денежно-кредитной политики, в ходе которого мы отвечали на целый ряд шоков, включая коронавирус и энергетический кризис, - заявила Лагард журналистам во Франкфурте. - При текущем уровне ставок мы находимся в хорошем положении для того, чтобы справиться с неопределенностью, которая нас ждет".

Экономисты в целом прогнозируют, что после снижения ставок в июне ЕЦБ возьмет паузу в следующем месяце, а затем уменьшит стоимость заимствований в последний раз в сентябре.

Кристин Лагард ЕЦБ
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