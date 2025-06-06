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Продажи зерна из госфонда РФ на этой неделе выросли почти на 35%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объем зерна, проданного на этой неделе из госфонда, составил 14 175 тонн, что на 34,6% больше, чем неделей ранее (10,53 тыс. тонн), следует из материалов Национальной товарной биржи (НТБ).

Стоимость проданного зерна выросла до 193,6 млн со 153,4 млн рублей неделей ранее.

На обеих неделях по одному дню торги прошли без результатов.

Товарные интервенции (продажа зерна из госфонда) возобновились 27 января после перерыва с конца декабря прошлого года. За этот период, по данным НТБ на 6 июня, продано 219,51 тыс. тонн на 3,226 млрд рублей.

Торги продолжатся на следующей неделе.

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа 2024 года и с перерывами шли до 27 декабря. За этот период из фонда было реализовано 115 425 тонн зерна на 1,769 млрд рублей. Затем был перерыв до 27 января 2025 года.

Таким образом, с 19 августа потребители закупили 334 935 тонн зерна почти на 5 млрд рублей.

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Фонд формируется в ходе закупочных интервенций.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

Национальная товарная биржа
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