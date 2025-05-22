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РЖД в мае фиксируют отклонение погрузки примерно на 9% г/г

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" фиксирует отклонение в динамике погрузки в мае на уровне порядка 9%, сообщил заместитель генерального директора компании - начальник ЦФТО Дмитрий Мурев на транспортно-логистической конференции "PRO//Движение. Восток".

"Если ориентироваться на текущую динамику по маю, то порядка 9% это отклонение от уровня мая прошлого года", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе погрузки в мае.

По словам Мурева, основные номенклатуры, которые показывают снижение, - это грузы строительного комплекса, порядка 13% составляет отклонение по зерновым грузам - "здесь, при росте на внутренний рынок, основное снижение - это экспорт", а также нефтяные грузы и черные металлы, которые "показывают ровно такую же динамику по маю, как в целом за 4 месяца 2025 года".

Как сообщалось, погрузка зерна за 4 месяца 2025 г. составила 7,4 млн тонн, на 32,4% ниже, чем годом ранее, строительных грузов - 28,5 млн тонн (-21,1% к 4 месяцам 2024 года), черных металлов - 18,3 млн тонн (-14,4%), нефти и нефтепродуктов - 66,3 млн тонн (-5,8%).

Погрузка на сети РЖД в апреле 2025 года составила 92,9 млн тонн, что на 8,6% меньше, чем годом ранее.

РЖД Дмитрий Мурев
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