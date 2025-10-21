Поиск

Warner Bros. Discovery рассматривает возможность продажи бизнеса

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская Warner Bros. Discovery (WBD) сообщила, что рассматривает возможность продажи всего бизнеса или его сегментов.

WBD летом заявила о планах отделить глобальный сегмент телесетей (Discovery Global) от стриминга и кинопроизводства (Warner Bros.). 21 октября она отметила, что продолжит рассматривать и этот вариант. Разделение планировалось завершить к середине 2026 года.

Кроме того, компания изучит альтернативный вариант разделения, предусматривающий слияние Warner Bros. и выделение Discovery Global в пользу акционеров.

В целом WBD рассматривает широкий спектр стратегических возможностей в свете заинтересованности ряда сторон в покупке как всей компании, так и отдельно Warner Bros. О каких сторонах идет речь, компания не раскрывает.

Она изучит продажу всего бизнеса в рамках одной сделки, а также двух сегментов по отдельности или же какого-либо одного из них.

Срок рассмотрения альтернатив компания не ограничила.

Ранее в октябре The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что возможность враждебного поглощения WBD может изучать Paramount.

Акции WBD дорожают на 9% на торгах во вторник.

