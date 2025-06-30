ЕК направит делегацию в Словакию для продолжения переговоров о газоснабжении

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Делегация Еврокомиссии обсудит в Братиславе озабоченности властей Словакии законопроектом Евросоюза об отказе от российского газа, сообщила на брифинге пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен. Словакия блокирует 18-й пакет санкций против России.

"Состоится визит высокого уровня в Братиславу позднее на этой неделе, и он будет частью совещаний рабочей группы высокого уровня, учрежденной со Словакией ранее в этом году, - сказала Итконен. - Мы многократно повторяли, и это остается в силе, мы желаем работать при тесном сотрудничестве со всеми нашими государствами-членами и особенно с теми, которые очень обеспокоены отказом от украинского газового транзита и предложенным законодательством (ЕС по прекращению импорта российских энергоносителей - ИФ), которое затронет Словакию".

Поэтому в январе была создана специальная рабочая группа высокого уровня для поиска решения в обстоятельствах без украинского транзита. В Словакии, уточнила Итконен, состоится техническое совещание.

"Делегация направится в Братиславу для продолжения этих переговоров. Мы будем и впредь поддерживать все наши государства-члены в их усилиях по диверсификации энергетических источников, чтобы найти надежных поставщиков. Идея в том, чтобы отказаться от российского газа, и это усилит устойчивость всех 27 государств-членов", - отметила представитель ЕК.

На вопрос о том, предоставит ли Еврокомиссия Словакии в обмен на отказ от российского газа денежную компенсацию, которую требует премьер-министр страны Роберт Фицо, Итконен ответила, что это предмет обсуждения, рабочая группа была создана для анализа ситуации, чтобы понять, каковыми будут последствия, в какой мере Европейская комиссия сможет помочь и какие решения могут облегчить эту ситуацию для Словакии, как и для других государств-членов, затронутых данной проблемой.

Дискуссия об этом будет продолжена на неделе в Братиславе, повторила представитель ЕК, уклонившись от прямого ответа на уточняющий вопрос, рассматривается ли в принципе вариант финансовой компенсации.

Член Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен заявил 16 июня в Люксембурге, что, хотя отказ стран ЕС от российских энергоносителей обошелся им дорого, ЕК не предусматривает выплат финансовых компенсаций за это.

"Мы не предложим компенсаций. Многие государства-члены уже прекратили импортировать энергоносители из России, заплатив за это значительную цену. Это правда. Некоторые действовали очень быстро. И это было очень тяжело для ряда из них", - сказал еврокомиссар после заседания Совета ЕС по энергетике и накануне презентации в Страсбурге законопроекта ЕС о поэтапном отказе от российских энергоносителей.

"Другие теперь должны принять последние меры. Не отрицаем, конечно, что это непростая задача. Но она выполнимая без жестких последствий для цен", - добавил Йоргенсен.