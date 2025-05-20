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Суд продлил арест основателя "Русагро" Мошковича до 25 августа

Также продлен арест бывшему гендиректору компании Басову

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде.

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"Срок содержания под стражей в отношении Мошковича продлен до 25 августа 2025 года", - сказал представитель суда.

На такой же срок арест продлен бывшему генеральному директору "Русагро" Максиму Басову.

Защита фигурантов просила суд отказать следствию и избрать им меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Мошковичу и Басову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями. Оба не признают вину.

На заседании 20 мая стало известно, что в отношении Мошковича также возбуждено дело о даче особо крупной взятки. Подробности дела пока неизвестны.

Уголовное дело, по которому изначально был задержан Мошкович, связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". Как сообщалось, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд рублей.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

Русагро Солнечные продукты Мещанский суд Вадим Мошкович Максим Басов
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