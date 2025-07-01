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ДВМП заказало оценку 92,5% своих акций, принадлежащих "Росатому"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) объявило конкурс на услуги по оценке принадлежащих ГК "Росатом" 92,5% акций компании.

Как сказано в техническом задании, исполнитель должен будет оценить весь пакет акций госкорпорации и его половину.

Первая задача - оценка одной акции и пакета акций "Росатома" размером 46,26% (1 365 263 259 акций) уставного капитала ДВМП. Вторая - оценка одной акции и пакета акций госкорпорации в пароходстве размером 92,5% (2 729 980 521 акция).

Подрядчик должен будет предоставить отчет оценки рыночной и ликвидационной стоимости пакетов акций ДВМП с целью их возможной предполагаемой передачи в залог банку и для принятия управленческих решений.

Уставный капитал ПАО "ДВМП" состоит из 2 951 250 000 акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".

FESCO ДВМП Росатом
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