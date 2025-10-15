FESCO перевела в Россию структуру владения бункеровочной компанией в порту Владивостока

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) поменяла структуру владения бункеровочной компанией в порту Владивосток.

По данным ЕГРЮЛ, 13 октября принадлежащее ДВМП ООО "Транспортная группа ФЕСКО" стало единственным владельцем ООО "Топливная компания ФЕСКО" (Владивосток).

Ранее "Транспортная группа ФЕСКО" владела 1% капитала бункеровочной компании, еще 99% принадлежало зарегистрированной на Кипре FESCO Global Logistics Limited.

В FESCO эту информацию не комментируют.

На сайте FESCO говорится, что "Топливная компания ФЕСКО" располагает собственной перевалочной базой на территории Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) и занимается бункеровкой морских судов, снабжением топливом производственных объектов, а также оптовой торговлей и перевозкой нефтепродуктов.

Выручка ООО "Топливная компания "ФЕСКО" в 2024 году составила 2,86 млрд рублей, чистая прибыль - 16,4 млн рублей.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".