Воспользовавшиеся мерами поддержки угольные компании должны будут доказать свою эффективность

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Угольные компании, которые воспользуются принятыми правительством РФ мерами поддержки отрасли, должны будут потом доказать свою эффективность, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" в ходе ПМЭФ-2025 министр энергетики Сергей Цивилев.

"Там гораздо больше спектр поддержек, но, конечно же, взамен и выставляются условия, что компания при этих поддержках гарантированно должна будет показать свою эффективность и потом восстановить то, что потрачено на эту компанию со стороны государства для ее поддержки", - сказал Цивилев.

"Берут, берут меры поддержки, но сделаем еще и индивидуальные меры поддержки. Индивидуальные меры поддержки - это уже для отдельных предприятий, которые находятся в "красной зоне", - рассказал министр о востребованности разработанных мер.

В конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ в I квартале 2025 г. составил 79,9 млрд руб. против убытка 19,9 млрд руб. за январь-февраль 2025 г. и прибыли 4,7 млрд руб. в I квартале 2024 г.