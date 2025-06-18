Поиск

Воспользовавшиеся мерами поддержки угольные компании должны будут доказать свою эффективность

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Угольные компании, которые воспользуются принятыми правительством РФ мерами поддержки отрасли, должны будут потом доказать свою эффективность, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" в ходе ПМЭФ-2025 министр энергетики Сергей Цивилев.

"Там гораздо больше спектр поддержек, но, конечно же, взамен и выставляются условия, что компания при этих поддержках гарантированно должна будет показать свою эффективность и потом восстановить то, что потрачено на эту компанию со стороны государства для ее поддержки", - сказал Цивилев.

"Берут, берут меры поддержки, но сделаем еще и индивидуальные меры поддержки. Индивидуальные меры поддержки - это уже для отдельных предприятий, которые находятся в "красной зоне", - рассказал министр о востребованности разработанных мер.

В РоссииВ Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточностьВ Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточностьЧитать подробнее

В конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ в I квартале 2025 г. составил 79,9 млрд руб. против убытка 19,9 млрд руб. за январь-февраль 2025 г. и прибыли 4,7 млрд руб. в I квартале 2024 г.

Сергей Цивилев уголь Минэнерго РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" ждет падения рынка легковых автомобилей в 2025 году примерно на 25%

"АвтоВАЗ" ждет падения рынка легковых автомобилей в 2025 году примерно на 25%

Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу

Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Спутники зафиксировали разрушения на ракетной базе на северо-западе Ирана

В "Домодедово" заявили, что долг перед ФНС носил технический характер и уже погашен

ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

Иран нарастил экспорт нефти на 44% после удара Израиля

Нефть Brent слабо дешевеет и торгуется у $76,3 за баррель

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана220 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России81 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6575 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });