Банк России видит больше признаков снижения напряженности на рынке труда

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок труда постепенно становится менее напряженным при сохранении безработицы на исторических минимумах, говорится в пресс-релизе Банка России по решению снизить ключевую ставку до 18% с 20%.

"Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. По-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы", - отмечают в ЦБ.

В банке также указывают на то, что зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения по-прежнему опережают рост производительности труда.

По последним опубликованным данным Росстата, в мае 2025 года безработица в России обновила исторический минимум, опустившись до 2,2%.

Предыдущее минимальное значение в 2,3% было достигнуто в октябре прошлого года, оставаясь таким же в ноябре и декабре. В январе и феврале 2025 года показатель ненадолго повысился до 2,4%, чтобы в марте и апреле вновь вернуться к 2,3%.