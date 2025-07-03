Поиск

Brent торгуется у $68,5 за баррель

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе. Трейдеры продолжают следить за ситуацией в сфере мировой торговли. Отсрочка введения пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Штаты пока не достигли соглашений с рядом крупных торговых партнеров, включая Евросоюз и Японию.

Опасения, что Вашингтон вернет крупные пошлины, повышают беспокойство трейдеров относительно возможности ослабления глобального экономического роста и спроса на нефть. Это сдерживает нефтяной рынок, особенно с учетом ожидаемого увеличения добычи странами ОПЕК+.

К 17:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,88%) до $68,5 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,64 (0,95%), до $66,81 за баррель.

Встреча представителей ОПЕК+ пройдет на ближайших выходных. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Некоторую поддержку рынку в четверг оказали сильные данные по американскому рынку труда, подтвердившие сохранение устойчивости экономики США.

Количество рабочих мест в стране в июне увеличилось на 147 тысяч, безработица снизилась до 4,1% с майских 4,2%, сообщило Министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 110 тысяч и повышение безработицы до 4,3%, по данным Trading Economics.

Brent WTI ОПЕК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Ставка ЦБ РФ

ЦБ в июле будет рассматривать варианты снижения ставки на 100 б.п. и более

В ЦБ отметили, что повышение тарифов ЖКХ выше уровня инфляции несет риски

В ЦБ отметили, что повышение тарифов ЖКХ выше уровня инфляции несет риски

Сбер и ЦБ сошлись во мнении на проблему регуляторного арбитража между банками и маркетплейсами

Сбер и ЦБ сошлись во мнении на проблему регуляторного арбитража между банками и маркетплейсами
Разлив мазута в Керченском проливе

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Сбербанк понизит прогнозы по кредитованию на 2025 год

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

ЦБ видит незначительный рост проблемных активов в банковском секторе

Мировые ЦБ хотят наращивать долю золота в резервах и сокращать зависимость от доллара

Мировые ЦБ хотят наращивать долю золота в резервах и сокращать зависимость от доллара
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6655 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });