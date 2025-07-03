Brent торгуется у $68,5 за баррель

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе. Трейдеры продолжают следить за ситуацией в сфере мировой торговли. Отсрочка введения пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Штаты пока не достигли соглашений с рядом крупных торговых партнеров, включая Евросоюз и Японию.

Опасения, что Вашингтон вернет крупные пошлины, повышают беспокойство трейдеров относительно возможности ослабления глобального экономического роста и спроса на нефть. Это сдерживает нефтяной рынок, особенно с учетом ожидаемого увеличения добычи странами ОПЕК+.

К 17:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,88%) до $68,5 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,64 (0,95%), до $66,81 за баррель.

Встреча представителей ОПЕК+ пройдет на ближайших выходных. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Некоторую поддержку рынку в четверг оказали сильные данные по американскому рынку труда, подтвердившие сохранение устойчивости экономики США.

Количество рабочих мест в стране в июне увеличилось на 147 тысяч, безработица снизилась до 4,1% с майских 4,2%, сообщило Министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 110 тысяч и повышение безработицы до 4,3%, по данным Trading Economics.